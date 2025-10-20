青森県八戸市議会の藤川優里議員（45）が2025年10月17日、自身のインスタグラムを更新し、「六市スポーツ交流会」への参加を報告した。「贅沢なスポーツの秋を堪能させていただきました」藤川氏は「40年以上の歴史を持つ六市スポーツ交流会に参加してきました」と切り出し、「先輩議員数人に聞きましたが、皆さん『私が当選したときにはもうあったけど、わからない』と仰られたので詳細は不明ですが、私の父が初当選した時にもすで