元「モーニング娘。」でタレントの辻希美と俳優・杉浦太陽の長女でモデルとしても活動する希空（のあ）さんがコーデショットを披露した。２０日までにインスタグラムで「最近寒くなってきたね」とつづると、コーデショットを公開。肩がちらりと見え、袖部分などにファーのついたデザインのトップスにショートパンツを履き、ロングブーツを合わせた秋を感じるコーデになっている。