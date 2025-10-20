ニッポンに行きたくてたまらない外国人を世界で大捜索！ ニッポン愛がスゴすぎる外国人をご招待する「世界！ニッポン行きたい人応援団」(毎週月曜日夜8時54分)。今回は、緊急特別企画「ニッポン探したい人応援団」と、スペインに住む外国人の初来日の様子をお送りします。【動画】「世界！ニッポン行きたい人応援団」最新回ルクセンブルクで日本人のアルバムを発見紹介するのは、沖縄在住のアメリカ人、ジェイデンさん。ジェイデン