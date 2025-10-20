この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。 「家に帰る理由」飼い主の帰りを待つ愛犬の姿に9300いいね フィーカの時間(@fikas_time)さんの投稿です。ペットと暮らす方にとって、帰宅時に愛犬が自分を待っている姿は愛おしいですね。帰宅時はつい足早になる