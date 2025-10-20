最新の全国映画動員ランキング（10月17日〜19日の3日間集計、興行通信社調べ）は、『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』が、週末3日間で動員37万5000人、興行収入5億8200万円をあげ、5週連続で1位をキープした。累計成績は動員426万人、興収65億円を突破した。【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル2位から4位までも前週と順位は変わらず、2位の『秒速５センチメートル』が週末3日間で動員19万8000人、興収2億8300万円を記録。