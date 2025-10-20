ピン芸人のオラキオ（48）が、20日までに公開された「グーネット」のYouTubeチャンネルに出演。新たな愛車として迎え入れる『ポルシェ』に目移りした。【動画】芸歴26年・オラキオが「買います！」宣言…1998年式・5.3万キロ極上『ポルシェ』の全ぼうお笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤（52）、同チャンネルの担当・榎本氏の初愛車と、これまで車探しをしてきた同チャンネルの人気シリーズ「クルマを買う！」にオラキオが