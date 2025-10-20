ボクシング大橋ジムは20日、都内で会見し、12月18日に東京・後楽園ホールで開催する「LeminoBOXINGPHOENIXBATTLE146」の対戦カードを発表した。メインイベントのWBOアジア・パシフィック（AP）＆東洋太平洋スーパーミドル級タイトルマッチ10回戦では日本同級1位で東洋太平洋同級4位、WBO―AP同級15位の森脇唯人（ワールドスポーツ、1戦1勝）がWBO―AP＆東洋太平洋同級王者ユン・ドクノ（韓国、12戦10勝8KO2敗）に挑戦