女優の加藤ローサ（40）が20日放送のTOKYOFM「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」（月〜木曜後1・00）に出演。息子を相手にセリフ練習していることを明かした。2児の母の加藤。子供について「思春期もあって、から口なんですけど。セリフの相手とかもしてくれる。私より勉強好きなタイプの中2なので“僕はこう思うな”って上から言われたりする」と話した。付き合ってくれた際はお小遣いを渡すといい「無料でやってくれ