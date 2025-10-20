福岡県は20日、同県田川市の私立保育園で20〜60代の女性保育士10人が園児に身体的虐待などの「不適切保育」を繰り返したとして、運営する社会福祉法人「松原福祉会」（同市）に対し、児童福祉法に基づく改善勧告を出した。市も同様の勧告を実施。園長は県や市の調査に「不適切保育があったと知らなかった」と話している。県によると、10人は7月18日〜8月6日、園児を殴るなどした他、食事が遅い園児の口に強引に食べ物を押し込