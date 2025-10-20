ハロウィーンの名古屋・栄。2025年は「オアシス21」に加え、「ヒサヤオオドオリパーク」の一部も閉鎖します。名古屋市は、ハロウィーンの混雑による雑踏事故やトラブルを防ぐため、10月30日と31日の午後5時から、栄のオアシス21の一部を臨時閉鎖します。地下の「銀河の広場」は、バスターミナルのアクセスに影響することから広場を囲む通路のみ通れるようにしますが、通路沿いの店舗は、31日は終日