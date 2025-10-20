「これ以上、恥をさらすな」と…NHK連続テレビ小説「ばけばけ」で、ヒロインの婿殿が?出奔?してしまう展開に同情の声が相次いでいる。20日の放送で、ヒロイン・松野トキ（郄石あかり）の夫・銀二郎（寛一郎）は、一家の窮乏を救うために女郎屋の客引きを買って出た。しかし、祖父・勘右衛門（小日向文世）から「わが家の格が下がる」「これ以上、恥をさらすな」となじられ、置き手紙をしたため1人上京してしまった。番