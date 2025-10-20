けさ、山形市で火災がありました。焼けた家は空き家となっていましたが、焼け跡から男性1人の遺体が発見されていて、警察が調べを進めています。 【写真を見る】早朝の火災…なぜ？燃えた空き家の和室で遺体みつかる警察が身元などを詳しく調べる（山形） 警察によりますときょう午前4時20分ごろ、山形市土坂で「空き家と小屋が燃えている」と付近の住民から消防に通報がありました。 火はおよそ3時間半後の午前7時40分ごろに