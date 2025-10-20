10月20日午前、静岡県長泉町にある静岡がんセンターの1階で巡視点検をしていた作業員が床の開口部から約4.5メートル下の地下に転落し死亡する事故がありました。警察が事故の詳しい状況を調べています。 20日午前10時40分頃、長泉町下長窪にある静岡がんセンターのエネルギーセンター棟で「50歳くらいの男性が落下した。倒れていて、頭から出血がある。意識がなさそうだ。」と施設の関係者から消防