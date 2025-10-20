通販大手の「アスクル」はサイバー攻撃を受け、商品の受注などを停止したと発表しました。配送の一部を委託している無印良品などもネット販売を停止したと明らかにしています。企業を狙ったサイバー攻撃がまた、猛威を振るいました。次々とトラックに積み込まれる段ボール箱。これは事務用品などを取り扱う通販大手「アスクル」の倉庫です。「アスクル」は、傘下に大規模な物流センターを持っていて、法人向けだけでなく、個人向け