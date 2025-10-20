疾走する勝田貴元のトヨタGRヤリス＝19日、オーストリア（ゲッティ＝共同）自動車の世界ラリー選手権（WRC）第12戦、セントラルヨーロッパ・ラリーは19日に終了し、勝田貴元（トヨタ）は4位だった。カッレ・ロバンペラ（フィンランド、トヨタ）が今季3勝目を挙げた。トヨタは製造者部門の年間総合で5連覇を決めた。（共同）