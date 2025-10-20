東京市場まとめ 1.概況 日経平均は750円高の4万8332円で大幅反発して寄り付きました。米地銀の信用懸念後退を受けた前週末の米国株高を背景に買いが先行したほか、自民党と日本維新の会の連立協議が進展したことで積極財政を掲げる高市新政権誕生への期待が高まり、相場は前場を通して堅調に推移しました。その結果、前週末比1,388円高の4万8970円と過去最高値を更新して午前の取引を終えました。後場も買い優勢でスタート