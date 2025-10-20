ふるさと島根定住財団は10月25日、「しまね企業EXPO in大阪」をAP大阪茶屋町 D・E・F・G・H・I・Jルーム(大阪府大阪市)で開催する。しまね企業EXPO○島根の企業と直接交流できる県外で暮らす若い世代及び将来的にU・Iターンを考えている学生及び社会人に向けて、島根で活躍する企業やそこで働く人々を知ってもらうため、地元企業と直接交流できるイベントが企画された。ワークショップや飲食をしながらの交流会も行い、県外に住む