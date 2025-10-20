メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県四日市市で記録的な大雨で浸水した地下駐車場の復旧作業について、市は、管理する民間企業に代わって主導する可能性があることを示しました。 「新しい排水ポンプ施設の整備においても、前倒しで行っていきたい」（四日市市 森智広 市長） 20日の会見で、市内の排水機能強化を前倒ししていくことを改めて言及した、森市長。 9月の記録的な大雨で、地下駐車場「くすの木パーキ