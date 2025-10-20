資料 2026年春のセンバツ出場校を決める参考となる秋の四国大会。準々決勝に勝ち進んだ英明は3回、4本のタイムリーなど、この回打者13人の猛攻で一挙8点を奪います。 投げては先発の松本倫史朗が愛媛1位の松山聖陵打線に的を絞らせず、6回コールド。準決勝に駒を進めました。 香川1位の藤井も準々決勝で高知の土佐に完封勝ちし、準決勝進出です。 香川3位の尽誠学園は1回戦で愛媛の西条に敗れ、春のセン