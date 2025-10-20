高知県本山町で森の再生に取り組む東京のエネルギー専門商社が、町内の山で間伐作業などを行いました。2025年10月19日、本山町で間伐作業などを行ったのは東京に本社を置くエネルギー専門商社「三愛オブリ」のグループ社員38人と町の関係者などです。三愛オブリは、2008年から県や本山町などと協働の森づくり事業の協定を結び、森林保全活動に取り組んでいます。19日は、本山町内の山で体験型の環境研修として社