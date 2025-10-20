欧州株堅調に取引をスタート英ＦＴ指数では銀行株が上げ主導 東京時間16:32現在 英ＦＴＳＥ100 9395.52（+40.95+0.43%） 独ＤＡＸ24104.40（+273.41+1.15%） 仏ＣＡＣ40 8223.42（+49.22+0.60%） スイスＳＭＩ 12623.40（-21.09-0.17%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間16:32現在 ダウ平均先物DEC 25月限46557.00（+176.00+0.38%） Ｓ＆Ｐ500