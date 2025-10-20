メインシナリオ…202円近辺で方向性を探る動きを見せている。21日線付近では下げ渋りを見せており、戻り歩調で推移するとみられる。その場合は、203円の節目が最初のポイントとなる。ここを抜けてくると、205円の節目、10月8日の高値205.32、2024年7月16日の高値205.79などを試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、基準線の201.41、10月17日の安値200.69、200円の節目などがターゲットとなりそうだ。