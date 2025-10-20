■これまでのあらすじ最近、おしゃれに興味津々な娘。これまでツインテールかポニーテールで登園していたが、その日の朝は「三つ編みをしてほしい」と言いだす。自分のヘアアレンジもほとんどしたことがなかった主人公は当然戸惑うが、可愛い娘のために挑戦するのだった…■あからさまに不機嫌 ■頼れる先輩ママ登場 ■特訓してなんとかなるの？ ■だ・か・ら！ものすごく頼りになりそうな先輩ママが登場！おしゃれに疎い主人公に