アジア・コモディティ騰落率ランキング＝10/20営業日時点＝ 上海銅 0.58％ 上海異形鉄筋 0.39％ 上海ゴム 0.3％ 大連ポリエチレン 0.23％ 上海重油 0.22％ 大連とうもろこし 0％ ＊数値は前日比％