2025年10月20日、高知市の幼稚園で子どもたちがカツオの藁焼きに挑戦しました。■園児たち「重い重い」園児たちが持ち上げたのは重さ8キロほどのカツオです。高知市の飲食店「室戸屋ジロー」は、2023年から高知市のもみのき幼稚園で年に2回、食育活動に協力しています。今回は子どもたちにカツオの藁焼きづくりで地産地消を体験してもらいたいと、高知県須崎市で水揚げされたカツオ4匹、あわせて30キロを提供。子どもたち90