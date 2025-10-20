メインシナリオ・・・14日の安値1.3249ドルから切り返しており、短期のトレンドは上向きとなっている。17日に7日以来の高値水準となる1.3471ドルまで一時上昇しており、一目均衡表の雲の上限の1.3477ドルや基準線の1.3488ドルを上抜き、1.3500ドルの節目も上抜けば、1日の高値1.3527ドルや9月23日の高値1.3537ドルを試す可能性がある。9月23日の高値1.3537ドルも上抜くようなら、9月18日の高値1.3661ドルが上値の目標になる。