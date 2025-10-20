大分トリニータ サッカーJ2大分トリニータについてです。 19日ホームで5位の仙台と対戦しスコアレスドローで勝ち点1を手にしました。 リーグ17位でJ2残留のために勝ち点を積み上げたいトリニータ。 試合は前半34分、池田のパスを榊原がシュート。 しかし、枠を捉えきれません。 後半に入りFWのグレイソンが相手へのファウルによりレッドカードで退場、トリニ