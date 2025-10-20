カンボジア南部カンダル州の「テチョ国際空港」＝20日（共同）【プノンペン共同】カンボジアの新たな空の玄関口「テチョ国際空港」が首都中心部から約25キロの南部カンダル州で正式開港したことを祝う式典が20日開かれた。「テチョ」は「強い最高軍事司令官」を意味し、前首相で上院議長のフン・セン氏が与えられた名誉称号。与党党首として院政を敷く同氏は経済を活性化させつつ、政治的遺産にしたいもようだ。空港建設は中国