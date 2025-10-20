同居人の男性を殺害した疑いで、インドネシア国籍の男が逮捕されました。フェルゴ・ディパン容疑者（24）は19日午前4時半ごろ、茨城町長岡のアパートで同居する同じインドネシア国籍のグラルディ・アルバート・ブディマンさん（27）を刃物で複数回刺し、殺害した疑いが持たれています。現場からは別の男性（20代）も病院に搬送されていて、重傷だということです。警察によりますと、ディパン容疑者は「包丁で被害者の上半身を刺し