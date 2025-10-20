立体駐車場の建設工事現場で鉄板が落下し、下敷きになった作業員の男性が死亡しました。20日午前10時半ごろ、神奈川・横浜市青葉のマンションの建設工事現場で「男性がパレットの下敷きになって心肺停止」と119番通報がありました。警察によりますと、立体駐車場の2階部分にあった鉄板が落ち、40代の作業員の男性が下敷きとなり、病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。落下した鉄板は機械式立体駐車場のパレット