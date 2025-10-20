イオンでは、「イオン」「イオンスタイル」「マックスバリュ」など全国約2000店舗で、2025年10月20日から26日までの期間、お菓子・飲料・加工食品・日用品などナショナルブランド69品目の値下げを実施しています。続く物価高に嬉しすぎる企画お菓子や飲料に加工食品、日用品まで幅広く、69品目が対象となっています。値下げ商品の一例は、以下の通り。●不二家／カントリーマアム（バニラ＆ココア）18枚入通常300円→期間中192円●