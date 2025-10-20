2025年10月12日、青林工藝舎社長で「アックス」編集長の手塚能理子氏が、虫垂がんのため亡くなった。69歳だった。 【写真】鳥取県境港市にある水木しげるロード「ガロ」には水木も執筆していた 手塚氏は、1955年、栃木県生まれ。高校卒業後、伝説の漫画誌「ガロ」の版元・青林堂に入社（1979年）。1995年には同誌の副編集長に就任するも、1997年、青林堂にて内紛が起き、編集部員を率いて退社――同年、青