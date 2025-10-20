100メートルで日本人初の9秒台を記録した桐生祥秀選手の小学生を対象にした「かけっこ教室」が倉敷市で開かれました。 【写真を見る】陸上・桐生祥秀選手と小学生が「かけっこ勝負」「桐生選手に追いつけるくらい速く走れるようになりたい」【岡山】 桐生祥秀選手の「かけっこ教室」は、日本生命が2018年から全国で開催していて、岡山県では今回が初めてです。 100メートルで日本人初の9秒台を記録し、五輪や世界陸