「BCNランキング」2025年10月6日〜12日の日次集計データによると、ゲーミングヘッドセットの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位INZONE Buds ホワイトWF-G700N(W)（ソニー）2位G335 Corded Gaming Headset ブラックG335BK（ロジクール）3位INZONE Buds ブラックWF-G700N(B)（ソニー）4位SteelSeries Arctis GameBuds for PlayStation White61682（SteelSeries）5位Razer BlackShark V2 X BlackRZ04-03240100-