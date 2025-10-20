お笑いコンビ・アンタッチャブルの柴田英嗣（50）が19日放送のテレビ東京バラエティー『家、ついて行ってイイですか？』（毎週日曜後8：50）に出演。離婚後の長男との交流について語った。【写真】「らぶらぶかよ〜」妻と“寿司デート”を楽しむ柴田英嗣柴田は2005年に結婚。同年に長男、08年に長女が誕生したが、15年に離婚。その後、22年に再婚を発表し、今月には新たな子どもの誕生を生放送で報告していた。MCのおぎや