20日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万5774枚だった。うちプットの出来高が8741枚と、コールの7033枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の913枚（164円安86円）。コールの出来高トップは5万2000円の933枚（215円高380円）だった。 コールプット 出