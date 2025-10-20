ア・リーグ優勝決定シリーズは19日（日本時間20日）に第6戦が行われ、ブルージェイズが6ー2でマリナーズに快勝。通算成績を3勝3敗とし、ドジャースが待つワールドシリーズ（WS）進出へ向けて逆王手をかけた。運命の最終戦、第7戦は引き続き20日（同21日）にトロントで行われる。 ■PSの球団最多本塁打に並ぶ マリナーズに王手をかけられたブルージェイズは、先発