アラブ首長国連邦（UAE）のエミレーツ航空の貨物機が20日未明、香港国際空港の北側の滑走路に着陸した後、突然旋回して地上作業用の車両と衝突し、空港に面した海に転落した。車両に乗っていた作業員2人も海に投げ出され死亡した。貨物機の乗員4人にけがはなかった。台湾メディアの連合報は米ブルームバーグの報道を引用し、同空港の27年の歴史の中で深刻な事故の一つだと伝えた。エミレーツ航空によると、EK9788便として運航して