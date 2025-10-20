20日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2645枚だった。うちプットの出来高が1697枚と、コールの948枚を上回った。プットの出来高トップは3万1500円の199枚（48円安62円）。コールの出来高トップは5万5000円の272枚（115円高225円）だった。 コールプット 出来