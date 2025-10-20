国軒高科ゼロカーボン負極材料工場の発表会が10月19日午前、国軒ゼロカーボン科技有限公司のゼロカーボン工場で開催され、同社は世界初のゼロカーボン負極材料工場が内蒙古自治区烏海ハイテク産業開発区（低炭素産業パーク）に正式に設立されたと発表しました。内蒙古自治区烏海市は石炭で知られており、同社の40万トン規模のリチウムイオン電池用負極材料プロジェクトが電力網に接続されると、グリーン電力網に接続されることでプ