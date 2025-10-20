プロバスケットボールりそなグループB1「長崎ヴェルカ」は18日と19日、アウェーで「サンロッカーズ渋谷」に連勝し、6連勝と好調をキープです。 過去天皇杯2回の優勝を誇る、強豪「サンロッカーズ渋谷」。 18日の「GAME1」ヴェルカは、第1クオーター序盤からブラントリーのスリーポイントや、熊谷とミッチェルのアリウープなどで15点を連取。 第2