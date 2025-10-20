5人組ダンスボーカルグループ・M!LK（佐野勇斗、塩崎太智※崎＝たつさき、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人）が、22日発売の雑誌『JUNON』12月号（主婦と生活社）に登場。結成10周年を記念した写真集『M!LK 10th ANNIVERSARY PHOTOBOOK〜パリじゃん〜』のパリでの撮影を振り返った。【写真】パリで撮影！おしゃれすぎるM!LK佐野が「この1ページ目のエスプレッソの写真、いいよね。実は、最後のページに仕掛けがあるんだよね？」