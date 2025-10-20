茨城県常陸大宮市で木造2階建ての住宅が燃える火災が発生していて、住人とみられる高齢の男女が逃げ遅れている可能性があるということです。消防によりますと、常陸大宮市山方で午後4時前、通行人から「2階建ての建物が燃えていて、逃げ遅れの可能性もある模様」と119番通報がありました。木造2階建ての一軒家が燃えていて、住人とみられる79歳の夫と77歳の妻の2人が逃げ遅れている可能性があるということです。ほかにけが人は現時