2026年1月7日より上演される舞台『千と千尋の神隠し』ソウル公演に、新キャストとして阿久津仁愛と高橋ひとみの出演が決定し、原作映画版で声優を務めた夏木マリが続投することも明らかになった。【写真】千尋役・上白石萌音＆川栄李奈の新ビジュアルポスター2022年3月に世界初演として帝国劇場にて開幕した舞台『千と千尋の神隠し』。2024年の公演では、3月に再び帝劇で幕を開け、4月から6月にかけて国内ツアーを実施。並行し