【新華社ウルムチ10月20日】中国新疆ウイグル自治区阿克蘇（アクス）地区沙雅（シャヤール）県では秋も深まり、470万ムー（約31万3千ヘクタール）のコトカケヤナギの原始林が黄金色に染まり、見頃を迎えている。シャヤール県はタリム川の中・上流域に位置する。川の両岸に広がるコトカケヤナギは強い生命力を持つだけでなく、タクラマカン砂漠の拡大を効果的に食い止めている。地元ではここ数年、生態管理のためダムの水を下