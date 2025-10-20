「モーニング野球」のナンバーワンを決める山形県実業人野球大会の決勝戦が20日、中山町で行われ、米沢市代表の「米沢信用金庫野球部」が4対3で勝利し初優勝しました。決勝戦は、米沢代表の「米沢信用金庫野球部」と東根代表の「大富球友」がともに初優勝をかけて対戦しました。試合は2回表、センターへのタイムリーヒットで米沢信金が1点を先制します。続く2回裏は、「大富球友」が1点を返し同点。その後