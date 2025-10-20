女優の加藤ローサ（40）が20日放送のTOKYOFM「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」（月〜木曜後1・00）に出演。フランスに移住した当時を振り返った。26歳で結婚してフランスに渡り、現地で出産した加藤。「お仕事もパンパンにやってた時期で。自分の引き出し全部開けちゃったみたいな、何も残ってないみたいな状況で。お仕事お休みしたいな」と思っていたという。そのタイミングで結婚したというのもあり「（フランスに