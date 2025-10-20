きょう誕生日を迎え、91歳になられた上皇后美智子さま。上皇さまとの日々について側近が「互いの信頼と感謝にいささかの変わりもない」と近況を明らかにしました。きょうは上皇后さまの91歳の誕生日。午前11時ごろには、天皇皇后両陛下のほか、愛子さまや佳子さまも上皇后さまを訪問されました。上皇后さまが今年初めて姿を見せられたのは、新年の一般参賀。去年10月に大腿骨を骨折しましたが、懸命のリハビリを経て、出席がかない