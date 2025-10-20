群馬県警は20日、前橋市の自宅で妻＝当時（81）＝の首を手で絞めて殺害したとして、殺人の疑いで、同市、無職増井武容疑者（84）を逮捕した。容疑者は当時、血を流し「自分の腹を刺した」という趣旨の話をしていた。県警は無理心中を図った可能性も含めて捜査する。逮捕容疑は9月30日午前4時ごろ、妻邦子さんの首を手で絞めるなどして、窒息死させた疑い。県警によると、容疑者は妻と2人暮らし。約2時間後に「妻を殺した」と