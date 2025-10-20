教員が女子児童らを盗撮し画像を共有したとされる事件で、名古屋地検は20日、女児の性的な画像などを所持したとして児童買春・ポルノ禁止法違反の罪で、東京都豊島区立小の教諭の男（34）を起訴した。事件を巡り起訴されたのは6人目。